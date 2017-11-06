Гришин назвал состав юношеской сборной России на 1-й отборочный раунд Евро-2018

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) во главе с Александром Гришиным обнародовал заявку команды на 1-й отборочный раунд чемпионата Европы (U-19), который пройдет с 8 по 14 ноября в Греции, информирует официальный сайт РФС. Перед приездом в Грецию подопечные Гришина провели сбор на Кипре, в рамках которого в контрольной встрече был обыгран местный "Пафос" (8:1).

Состав юношеской сборной России (20 футболистов): вратари Иван Ломаев ("Чертаново"), Матвей Сафонов ("Краснодар"),

защитники Сергей Бородин ("Краснодар"), Дмитрий Губанов ("Рубин"), Игорь Дивеев ("Уфа"), Роман Евгеньев ("Динамо" М), Никита Каккоев ("Зенит"), Наяир Тикнизян (ЦСКА),

полузащитники Петр Володкин ("Спартак" М), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – "Чертаново"), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все – "Краснодар"), Геннадий Киселев ("Крылья Советов"), Леон Мусаев ("Зенит"),

нападающие Иван Игнатьев ("Краснодар"), Александр Руденко ("Спартак" М), Дмитрий Цыпченко ("Чертаново").

– На Кипре тренировались пять дней, все прошло в штатном режиме, сыграли товарищеский матч без ребят из "Спартака" и "Зенита", которые были задействованы в юношеской Лиге чемпионов, – отметил старший тренер сборной России Александр Гришин. – Все, что намечали, выполнили. Теперь осталось удачно сыграть в Греции.

– Как оцените состояние игроков, которые в последний момент присоединились к команде?

– По тренировкам все хорошо, но за три дня определить состояние большой группы игроков можно только на глаз, мы не фиксировали показатели с помощью электроники. В каком бы ты состоянии ни находился – за три дня исправить ничего нельзя. По движению на занятиях – пока все хорошо. Посмотрим, как ребята проявят себя в официальных играх.

– Кого из соперников по группе считаете наиболее опасным?

– Мы считаем все сборные серьезными конкурентами, не разделяем их на слабые и сильные. Будем идти от игры к игре и стараться побеждать в каждом матче.

1-й отборочный раунд Евро-2018 U-19. Группа 10. Греция.

Календарь игр юношеской сборной России (все матчи - в Ираклионе)

8 ноября, РОССИЯ – Гибралтар

11 ноября, РОССИЯ – Румыния

14 ноября, Греция – РОССИЯ

Путевки в элитный раунд отбора на континентальное первенство достанутся двум лучшим сборным.