Гордеев возглавил юношескую сборную России (игроки 2000 года рождения)

Россиянин Андрей Гордеев назначен на пост старшего тренера юношеской сборной России по футболу (игроки 2000 года рождения).

- Гордеев возглавил юношескую сборную России 2000 года. Контракт рассчитан на два года, - цитирует ТАСС технического директор РФС Андрей Лексаков.

1 мая Гордеев покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровск". По итогам сезона в ФНЛ хабаровская команда получила право сыграть в стыковых матчах за место в премьер-лиге на следующий сезон. По сумме двух встреч "СКА-Хабаровск" обыграл "Оренбург" (0:0, 0:0, 5:3 по пенальти) и впервые в истории сыграет в РФПЛ.