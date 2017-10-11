Горан Дорович: "Сборная Сербии сражается за свою страну"

Главный тренер молодежной сборной Сербии Горан Дорович после победы над Россией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 отметил, что его подопечные заслужили победу. По словам наставника, национальная команда двигается шаг за шагом.

- Поздравляю игроков, они заслужили эту победу, они сражаются за свою страну, - приводит blicsport слова Доровича. - Перед игрой я сказал ребятам, что мы должны двигаться шаг за шагом. Мы не думаем о том, что произошло, и мы не смотрим далеко в будущее.