Сборная Замбии обыграла Иран (4:2) в матче группового турнира чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Один из мячей в составе замбийской сборной записал на свой счет форвард "Спартака-2" Фэшн Сакала. Это вторая победа Замбии в двух матчах. Ранее Сакала забил мяч в ворота Португалии (2:1).

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Группа C

2-й тур

Замбия – Иран – 4:2 (0:1)

Голы: Шекари, 7 (0:1). Шекари, 49 (0:2). Сакала, 54 (1:2). Мвепу, 59 (2:2). Банда, 65 (3:2). Дака, 71 (4:2).

Группа D

ЮАР – Италия – 0:2 (0:1)

Голы: Орсолини, 23 – с пенальти (0:1). Фавилли, 57 (0:2).