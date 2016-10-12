00:40 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Главный тренер финской молодежки назвал сборную России сильной командой

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Главный тренер молодежной сборной Финляндии Томми Каутонен остался доволен ничьей в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против России (1:1). Встреча, состоявшаяся в Химках, уже не имела турнирного значения, поскольку россияне ранее лишились шансов на попадание в финальную стадию чемпионата Европы.

- Сборная России – сильная команда, физически сильная, - цитирует "Р-Спорт" Каутонена. - Мы начали проигрывать в счете в самом начале, позже был пенальти. При счете 0:2 игра была бы закончена, но наш голкипер совершил сейв. В перерыве мы внесли корректировки, сделали упор на контроль, начали проводить атаки. В общем, мы удовлетворены результатом матча.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161011/1110642249.html

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