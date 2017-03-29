Георгий Мелкадзе: "У нас собралась хорошая молодежная сборная"

Нападающий молодежной сборной России Георгий Мелкадзе после победы над Норвегией (2:0) в товарищеском матче объяснил свою тактику и добавил, что собралась хорошая команда.

- Хорошо, что выиграли. Да и весь сбор провели без поражений. Пропустили за два матча один гол, а забили семь, - цитирует Мелкадзе пресс-служба РФС. - Хороший результат. Пытаемся навязать каждому сопернику свой футбол.

Я все время стараюсь напрягать соперника, чтобы своей команде было легче играть. Прессингуем, стараемся отбирать мяч на чужой половине, чтобы не бегать туда-сюда. Надо заставлять соперника нервничать. Если он будет играть раскрепощенно, то нашей обороне будет сложнее.

Много ребят 1996 г.р. Те ребята, которые проиграли Испании на чемпионате Европы. К ним присоединились ребята, которые на год-два младше. У нас собралась хорошая молодежная сборная. Я думаю, мы хорошо выступим.