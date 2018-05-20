Георгий Мелкадзе: "С такими соперниками, как сборная Кипра, играешь до первого гола"

Нападающий молодежной сборной России Георгий Мелкадзе отметил, что в товарищеском матче против Кипра (3:0) игра шла до первого забитого гола.

- Было тяжело играть на таком газоне, особенно на дальнем фланге, - цитирует официальный сайт РФС Мелкадзе. - В перерыве договорились больше атаковать по левой стороне, где поле более-менее позволяло показывать футбол. Во втором тайме забили после грубой ошибки соперника, киприоты начали раскрываться, появились свободные зоны - и мы провели еще два мяча. Переломным моментом встречи был наш первый гол. Несмотря на удаление в первом тайме, тренер просил продолжать играть в свой футбол. С такими соперниками всегда играешь до первого гола. Главное - не останавливаться после него, а продолжать давить. С этим мы справились.

Отметим, что второй мяч в этой встрече забил Мелкадзе.