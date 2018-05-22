Галактионов возглавил сборную России до 20 лет

РФС объявил о создании сборной России для игроков до 20 лет. Команда будет сформирована из футболистов 1998-1999 года рождения. Сборная учреждена с целью "стать своеобразным буфером для футболистов, которые уже переросли юношескую сборную, но в силу различных причин еще не достигли уровня молодежной сборной".

Старшим тренером сборной назначен Михаил Галактионов, уже работавший в системе РФС с юношескими сборными 1998 и 1999 года рождения. По ходу минувшего сезона специалист возглавлял "Ахмат".

На данный момент достигнуты договоренности об участии сборной России до 20 лет в международном турнире COTIF 2018 в испанской Алькудии, двух контрольных матчах со сборной Японии и еще двух встречах с одной из европейских сборных элитной группы.

- Новая команда создана с учетом изучения передового мирового опыта и должна стать важной частью системы сборных РФС, - сказал и.о. президента РФС Александр Алаев. - Благодаря глубокому знанию потенциальных кандидатов и наработанному опыту Михаил Галактионов является оптимальным кандидатом на пост главного тренера. Желаю ему и всей команде успехов с первых дней работы!