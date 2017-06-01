Галактионов покинул пост наставника юношеской сборной России

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов по соглашению сторон покинул свой пост, информирует официальный сайт РФС. Под его руководством национальная команда (игроки 1998 года рождения) стала бронзовым призером чемпионата Европы (U17) и отобралась на чемпионат мира в этой же возрастной категории.

– Мне было очень приятно и почетно работать в структуре Российского футбольного союза, – отметил Галактионов. – Хотел бы поблагодарить за всестороннюю поддержку президента РФС Виталия Леонтьевича Мутко, генерального директора Александра Алаева, технического директора Андрея Лексакова, а также членов тренерского штаба и всех сотрудников организации.

Считаю, что мы плодотворно поработали, завоевали бронзу юношеского чемпионата Европы, вышли на чемпионат мира. Нам удалось подготовить ряд игроков для молодежной сборной России, вчера на матче с Белоруссией мы как раз обсуждали эту тему с Виталием Леонтьевичем Мутко. Что касается дальнейшего места работы, то уже в ближайшее время на этот счет должна появиться ясность.