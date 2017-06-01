Франция проиграла Италии в 1/8 финала молодежного чемпионата мира

Франция потерпела поражение от Италии в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. В другой встрече США разгромила Новую Зеландию.

В четвертьфинале американцы встретятся с венесуэльцами, а итальянцы - с замбийцами, за которых играет форвард "Спартака-2" Фэшн Сакала.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

1/8 финала

США - Новая Зеландия - 6:0 (1:0)

Голы: Сарджент, 32 (1:0). Эбобисс, 64 (2:0). Леннон, 65 (3:0). Глэд, 76 (4:0). Остон, 84 (5:0). Кунга, 90+3 (6:0).

Судья: Аль-Джассим (Катар).

Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".

Франция - Италия - 1:2 (1:1)

Голы: Орсолини, 27 (0:1). Огюстен, 37 - с пенальти (1:1). Панико, 53 (1:2).

Судья: Марчиняк (Польша).

Чхонан. Стадион "Чхонанский спорткомплекс".