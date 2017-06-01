Франция проиграла Италии в 1/8 финала молодежного чемпионата мира

Франция потерпела поражение от Италии в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. В другой встрече США разгромила Новую Зеландию.
В четвертьфинале американцы встретятся с венесуэльцами, а итальянцы - с замбийцами, за которых играет форвард "Спартака-2" Фэшн Сакала.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
1/8 финала
США - Новая Зеландия - 6:0 (1:0)
Голы: Сарджент, 32 (1:0). Эбобисс, 64 (2:0). Леннон, 65 (3:0). Глэд, 76 (4:0). Остон, 84 (5:0). Кунга, 90+3 (6:0).
Судья: Аль-Джассим (Катар).
Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".
Франция - Италия - 1:2 (1:1)
Голы: Орсолини, 27 (0:1). Огюстен, 37 - с пенальти (1:1). Панико, 53 (1:2).
Судья: Марчиняк (Польша).
Чхонан. Стадион "Чхонанский спорткомплекс".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/playoff/