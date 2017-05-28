Франция и Новая Зеландия вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира

Франция переиграла Новую Зеландию в матче третьего тура группового турнира молодежного чемпионата мира. В другой встрече Гондурас обыграл Вьетнам.
Французы и новозеландцы вышли в плей-офф турнира с первого и второго мест соответственно. Гондурасцы стали третьими, но они не попадают в число четырех лучших команд, занявших третьи места, поэтому не сыграют в плей-офф.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Группа E
Новая Зеландия - Франция - 0:2 (0:2)
Голы: Сен-Максимен, 22 (0:1). Сен-Максимен, 37 (0:2).
Гондруас - Вьетнам - 2:0 (0:0)
Голы: Крус, 76 (1:0). Альварес, 90+3 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/