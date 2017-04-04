ФИФА подтвердила, что бригада Карасева обслужит матчи молодежного чемпионата мира-2017

Как уже сообщал "СЭ", российская бригада судей в лице Сергея Карасева, Антона Аверьянова и Тихона Калугина отработает на предстоящем чемпионате мира-2017 в Корее, информирует пресс-служба ФИФА. Турнир пройдет с 20 мая по 11 июня.

Напомним, что в чемпионате мира-2017 участвуют 24 юниорские сборные – Кореи, Гвинеи, Аргентины, Англии, Венесуэлы, Германии, Вануату, Мексики, Замбии, Португалии, Ирана, Коста-Рики, ЮАР, Японии, Италии, Уругвая, Франции, Гондураса, Вьетнама, Новой Зеландии, Эквадора, США, Саудовской Аравии и Сенегала.