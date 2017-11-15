Федор Щербаченко: "Зимой клубам нужно на более длительный срок отпускать игроков в молодежную сборную"

Российский тренер Федор Щербаченко высказался в поддержку старшего тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова. Напомним, вчера наша команда уступила в товарищеском матче Италии (2:3). В своей отборочной группе молодежка занимает второе место, отставая от Сербии на 5 очков.

– Сейчас приближается зимний период сборов. Евгений Бушманов всем известен как специалист, который умеет ставить атакующую, комбинационную игру. Помните, как играл при нем "Спартак-2"? В молодежке у него тоже есть свои наработки. Но проблема заключается в том, что тренеру, возможно, не хватает времени для реализации своих идей, игроки иногда не успевают сыграться.

В то же время в своих клубах они не имеют постоянной практики. Наверное, РФС нужно помочь молодежной сборной в этом вопросе, поговорить с клубами и попросить их отпустить футболистов на сборы Бушманова на более длительный срок. Тогда тренерам будет легче поставить игру. А так получается, что, например, тот же Чалов редко выходит на поле в ЦСКА, но и в молодежке ему не хватает времени, чтобы притереться к партнерам по команде и стать лидером. Возможно, зимой клубам нужно отпустить молодых игроков на лишних три дня на сборы сборной Бушманова. Это было бы здорово и помогло тренеру и его подопечным решить поставленную задачу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)