Федор Чалов: "Беспокоит ли меня скромная личная статистика? Стараюсь не обращать на это внимание"

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против Армении (0:0) отметил, что россияне имели преимущество, но мяч не залетал в ворота соперников. Форвард высказал мнение, что скоро его голевая "засуха" прервется.

– Не понимаю, почему так получилось, – сказал Чалов. – Вроде контролировали игру, на все сто процентов владели преимуществом, но мяч в ворота так и не залетел. До последнего верили, что забьем, но... Видимо, не наш день. Соперник в основном оборонялся, выносил мяч, а нам не хватило точности в завершении. Но ничего страшного. Группа у нас равная, очки терять будут все. Так что спокойно двигаемся дальше.

Беспокоит ли меня скромная личная статистика? Стараюсь не обращать на это внимание. Я живой человек, допускаю ошибки. Но считаю, что делаю все правильно. И скоро уже начнет залетать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия – Армения