Евгений Бушманов: "Жамалетдинов ярко проявил себя в матчах чемпионата России и Лиги чемпионов"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов назвал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) c Австрией (Москва, 6 октября) и Сербией (Нови Сад, 10 октября). По его словам, появление в нем нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова неслучайно. Он забил за армейцев два победных гола: "Амкару" (1:0) и "Бенфике" (2:1).

- Сегодня мы обнародовали расширенный состав команды для подготовки к октябрьским отборочным матчам Чемпионата Европы-2019, - цитирует сайт РФС Бушманова. - Включили в него 28 футболистов, через неделю объявим окончательный список из 23 игроков. По сравнению с предыдущим сбором кардинальных изменений в нем нет, разве что можно отметить появление форварда ЦСКА Жамалетдинова, ярко проявившего себя в матчах чемпионата России и Лиги чемпионов.

Команда начнет подготовку к матчам 2 октября в Новогорске, тренироваться будем на "Арене Химки". Вылет в Сербию запланирован на 8 октября. Что касается соперников, то и Австрия, и Сербия являются нашими прямыми конкурентами в борьбе за выход на ЕВРО. Говорить о важности результата в этих матчах лишний раз не приходится. Уверен, что футболисты также очень хорошо понимают значимость предстоящих встреч.