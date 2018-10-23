Евгений Бушманов: "Я готов к дальнейшей работе"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов заявил, что был готов к отставке со своего поста.

Во вторник Российский футбольный союз и члены тренерского штаба молодежной сборной России во главе с Бушмановым "достигли договоренности о расторжении контрактов по соглашению сторон". Под руководством Бушманова команда не смогла выйти в финальную стадию молодежного чемпионата Европы.

- Я был готов к отставке, мы разговаривали с руководством РФС и договорились о расторжении (контракта), - цитирует "РИА Новости" Бушманова. - На техническом комитете РФС я предоставил отчет о проделанной работе. Нам не удалось решить задачу выйти в финальную стадию чемпионата Европы, команда боролась до самого конца заключительного матча, не хватило одного забитого гола.

Я готов к дальнейшей работе.