Евгений Бушманов: "В матче с австрийцами настраиваемся только на победу"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал, что ожидает непростого матча с австрийцами в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2019 года. По его словам, команда настраивается только на победу.

– Соперник у нас достаточно квалифицированный. Ждем непростого матча, – сказал Бушманов. – При этом настроение в команде позитивное. Настраиваемся только на победу. Для футболистов сейчас оптимальная погода, несмотря на дождь – не жарко и не холодно. Поле быстрое, можно играть в быстрый футбол.

– Все ли готовы к матчу?

– Все, кто приехал на сбор, здоровы и готовы выйти на поле.

– Жамалетдинов и Чалов в ЦСКА играют на одной позиции. Вы планируете их использовать вместе на поле?

– Пока не хочу раскрывать все секреты. Все увидите за час до игры.

– Стоит ли ждать сюрпризов?

– Не знаю, что вы имеете в виду, говоря о сюрпризах.

– Матчи с австрийцами и сербами – самые сложные в группе?

– На данном этапе – да. (Павел ГУРЕВИЧ)