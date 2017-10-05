Евгений Бушманов: "У австрийцев обычные ребята. Такие же, как и у нас"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что все осознают, что матч с командой Австрии в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы-2019 очень важен. Он добавил, что шансы сборных на победу равны.

– Есть понимание, что грядущий матч с Австрией – важнейший в отборочном турнире?

– Есть. Все знают, что это важная игра, - сказал Бушманов. - Нам противостоят прямые конкуренты. Готовимся соответствующе.

– Сборная России – не фаворит?

– Сложно сказать. На мой взгляд, шансы равны. Плюс мы играем дома. Преимущество должно быть. Настроение у ребят хорошее, состояние тоже. Со здоровьем у всех все хорошо. У австрийцев хорошая команда, обычные ребята. Такие же, как у нас. Понимание стартового состава уже есть. Но увидите все завтра. (Ярослав СУСОВ)

Встреча между командами состоится в пятницу на стадионе "Октябрь", стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.