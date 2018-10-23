Евгений Бушманов покидает молодежную сборную

Российский футбольный союз и члены тренерского штаба молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым достигли договоренности о расторжении контрактов по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте организации.

Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными.

46-летний специалист возглавил молодежную сборную в январе 2017 года.

В отборочном цикле к чемпионату Европу молодежка потерпела поражение в заключительном туре отборочного раунда от команды Австрии (2:3) и не сумели занять второе место в группе, дающее право на участие в стыковых матчах.