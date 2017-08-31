Евгений Бушманов: "Обстучали все штанги. Нужно было забивать свои моменты"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после ничьей в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 с Арменией (0:0) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. При этом специалист остался доволен качеством игры своей команды.

– Преимущество было большое, но нужно забивать свои моменты, – начал Бушманов.

– Откуда взялась проблема с реализацией? Ведь столько забивали в товарищеских матчах.

– Тем и прекрасен футбол, что непредсказуем. Обстучали все штанги. Так бывает.

– Почему поменяли Зуева на Ахметова, ведь Зуев смотрелся едва ли не свежее всех?

– Это ваше мнение. Зуев подустал, а совместить их с Ахметовым было сложно. То же самое касается замены Чалова на Игнатьева. Вообще в целом, если не считать реализацию, ребята выполняли все, о чем мы их просили. Не хватило только гола. Сейчас важно восстановиться и успокоиться, впереди матч с Гибралтаром в Туле. (Филипп ПАПЕНКОВ)