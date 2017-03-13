Евгений Бушманов: "На первый сбор ставим задачу поближе познакомиться с игроками"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что при определении состава команды на контрольные матчи с Румынией и Норвегией учитывал наличие игровой практики. По словам наставника, на первом сборе он хочет поближе познакомиться с игроками.

– Большинство ребят мы знаем достаточно хорошо. Многих игроков просмотрели на зимних сборах, следили за ними в первых матчах РФПЛ и ФНЛ после межсезонного перерыва, – цитирует Бушманова официальный сайт РФС. – Одним из важных критериев для вызова футболистов было наличие игровой практики за свои клубы. На мой взгляд, для молодых футболистов иметь постоянный игровой тонус важнее, чем для опытных мастеров. Большое внимание уделяли подбору футболистов, которые подходят под ту игру, которые мы планируем ставить команде. Для нас также важен потенциал игроков, возможность роста. В команде собраны сейчас ребята 1996 - 1997 гг. р., есть также один футболист 1998 г.р. – Федор Чалов.

На первый сбор ставим задачу поближе познакомиться с игроками, посмотреть на них в тренировочном процессе, понять, кто чем дышит, какие у ребят амбиции, цели и мечты. Также мы планируем обозначить и проговорить для футболистов наши планы и задачи – как на два ближайших сбора с контрольными играми, так и на весь отборочный цикл ЧЕ-2019 U-21. Это нужно для того, чтобы ребята понимали, к чему стремиться. В ходе испанского сбора мы проведем два спарринга с хорошими соперниками – командами Румынии и Норвегии. В предстоящих поединках мы уже будем наигрывать определенные сочетания футболистов, налаживать игровые связи. Будем осваивать те игровые принципы, ту игру, которые мы бы хотели видеть на поле в официальных матчах. Хотим понять, кто из ребят способен к этому, кто готов решать серьезные задачи.