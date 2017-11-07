Евгений Бушманов: "Молодежной сборной России нужно выйти на Евро-2019, а потом думать об Олимпиаде"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает преждевременными разговоры об участии команды в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. По словам специалсита, россиянам для начала нужно выйти в финальную часть чемпионата Европы-2019.

– У нас в каждом поколении есть талантливые и перспективные футболисты, сейчас складывается такая ситуация в стране, что молодым российским игрокам стали доверять, – приводит ТАСС слова Бушманова. – Это плюс для них, но им важно использовать и реализовать те шансы, которые им предоставляются. Наши задачи ставятся поэтапно, сейчас задача – пробиться в финальную часть чемпионата Европы, а дальше уже будем смотреть и думать, как нам попадать на Олимпиаду-2020.

Мы обсуждаем со Станиславом Черчесовым тактические варианты, но разговора о том, что "молодежка" должна жестко играть по той же схеме, что и первая команда, не было. И Станислав Саламович придерживается такого же мнения: нужно исходить из того, какие в ней футболисты, как они играют в своих клубах, насколько им привычна та или иная схема.

Например, схема с тремя центральными защитниками сейчас популярна, но молодые ребята не играют в своих клубах по данной схеме – взять и поставить их в молодежной сборной в эту схему будет неправильно, не уверен, что из этого получится что-то хорошее и будет ли это правильно для того, чтобы ребята развивались и добивались при этом результата. Поэтому выбор схемы – не первоочередная задача, главное – развивать ребят, давать им возможность сыграть, важно, чтобы они при этом выигрывали, тогда и будет рост.

Напомним, что в последний раз отечественная сборная участвовала в олимпийском футбольном турнире в 1988 году, завоевав золотые медали. Чтобы выступить на Олимпиаде-2020, команде нужно попасть в число четырех лучших сборных по итогам чемпионата Европы 2019 года.