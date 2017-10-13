Евгений Бушманов: "Митрюшкин в "Сьоне" получил оптимальные условия для прогресса"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов уверен, что вратарь Антон Митрюшкин, перейдя в "Сьон", получил оптимальные условия для прогресса. С 2009 года голкипер был игроком "Спартака".

– Я бы не стал опережать события и говорить о вратаре высокого уровня, тем более у всех разное представление о вратаре высокого уровня. На мой взгляд, Антон за то время, что он играет в Швейцарии, прибавил, возмужал, стал умнее, – приводит ТАСС слова Бушманова. – Понятно, что надо и дальше очень много работать, чтобы вырасти в большого игрока, но динамика есть. Он находится в оптимальных условиях для роста.

Напомним, что Митрюшкин перешел в "Сьон" в 2016 году. С этого времени он провел в составе команды 52 матча и пропустил 78 голов.