Евгений Бушманов: "Матчи с Узбекистаном и Белоруссией - хорошая возможность сыграться перед отбором Euro"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил важность товарищеских поединков с Узбекистаном и Белоруссией. Игры пройдут 27 и 31 мая в Ташкенте и Москве соответственно.

- Вчера мы собралась на базе в Новогорске и провели восстановительную тренировку после завершения последнего тура чемпионата России, - цитирует Бушманова официальный сайт РФС. - Сегодня мы поработали над позиционной атакой, нам было важно настроить ноги и голову ребят на быстрый футбол. Думаю, игроки достаточно качественно отработали сегодня на поле.

Предстоящие игры с Узбекистаном и Белоруссией – хорошая возможность сыграться для нас перед стартом отборочной кампании. Помимо этого, в команде сейчас достаточно ребят, которых не было на мартовском сборе в Марбелье – хотим посмотреть их в деле. Мы стараемся прививать команде современный футбол – быстрый, активный, интенсивный. На первом сборе у нас многое получалось, теперь задача – закрепить все это.

Из-за травм из состава команды выпала группа ребят – Денис Якуба, Александр Макаров. Александр Зуев, Аяз Гулиев… Кроме того, Олег Ланин и Никита Чернов задействованы в стыковых матчах "Енисея", который будет бороться за выход в премьер-лигу. Возможно, они присоединятся к молодежной сборной России перед игрой с Белоруссией.