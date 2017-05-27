Евгений Бушманов: "Матч Россия - Узбекистан по накалу был совсем не товарищеским"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил важность товарищеского матча с Узбекистаном (4:3). Встреча состоялась в Алмалыке, 31 мая россияне проведут еще один товарищеский поединок с Белоруссией.

- Получилось два разных тайма – и по счету, и по игре, - цитирует официальный сайт РФС Бушманова. - Нам хотелось посмотреть в деле всех ребят, которых мы пригласили в команду на этот сбор. У нас осталось не так много времени до начала отборочного цикла молодежного чемпионата Европы-2019, поэтому важно было увидеть, как проявят себя игроки в сложных условиях, при такой жаре. Болельщики хорошо поддерживали сборную Узбекистана, можно сказать, что по накалу, по атмосфере, это была не совсем товарищеская, а, скорее, боевая игра. Все это – хороший опыт для ребят. В подобных поединках становится ясно, кто из них может терпеть, у кого есть морально-волевые качества. Это очень важно знать, поэтому, считаю, матч выдался полезным и информативным для нас.

В первом тайме мы добились большого преимущества в счете, показали хорошую реализацию голевых моментов, но все же наша игра не была идеальной. У молодежной сборной России достаточно высокий атакующий потенциал, что было видно уже на первом сборе в Марбелье.

После перерыва мы полностью поменяли состав команды. Может, где-то ребятам не хватило опыта – быстро пропустили курьезный гол. Занервничали, задергались – и пропустили второй мяч в свои ворота. Во время "водной паузы" пытались успокоить ребят, сказали им, что нужно подержать мяч у себя, но этого сделать не удалось. Хорошо, что Дима Баринов забил такой важный гол, который, в итоге, стал победным. Да, у нас не все получилось в плане игры, особенно во втором тайме, но победа есть победа. Выигрывать всегда приятно.