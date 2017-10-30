Евгений Бушманов: "Лысов хорошо проявил себя в "Локомотиве"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сегодня назвал состав команды на отборочного турнира чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией (Ереван, 10 ноября, 14.00 мск) и контрольный поединок с Италией (Фрозиноне, 14 ноября, 20.30 мск). По его словам, команда нацеливается на победу в игре против армянской сборной.

- В гостевом матче с Арменией нам нужна победа, с соответствующим настроем будем готовиться к этой игре, - цитирует пресс-служба РФС Бушманова. - В домашней игре с Арменией нам не удалось забить, несмотря на значительное преимущество. Но каждый матч – это отдельная, новая история. Нам нужно сыграть в свою силу в Ереване, создавать и, главное, реализовывать свои голевые моменты, тогда у нас все будет хорошо. Последующий контрольный поединок с Италией, я думаю, получится интересным, информативным и полезным как для нас, так и для хозяев поля.

Что касается состава команды, то у нас сложился определенный костяк. Мы доверяем ребятам, которые вызваны в сборную, и рассчитываем на них. По сравнению с прошлым сбором, у нас всего одно изменение – вместо Лео Гогличидзе вызов в команду получил Михаил Лысов. За ним мы уже довольно давно следили, сейчас он хорошо проявляет себя в клубе.