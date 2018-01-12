Евгений Бушманов: "Капленко и Еременко интересны тренерам молодежной сборной России"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сообщил, что полузащитники Кирилл Капленко из "Зенита" и Сергей Еременко из "Базеля" входят в поле зрения тренеров национальной команды. Однако, по его словам, о чем-то конкретным говорить пока рано, игрокам еще стоит проявить себя.

- Капленко уже играл за "Зенит", Еременко еще не выступал на взрослом уровне, но сейчас приехал на просмотр в "Спартак", и это хорошо, - цитирует ТАСС Бушманова. - Говорить сейчас о том, что ребята уже являются ближайшими кандидатами в молодежную сборную, рано, нужно больше проявить себя на взрослом уровне. Вы видите, что у нас в команде собраны ребята, которые уже успели проявить себя на уровне премьер-лиги или ФНЛ, тем более, у нас самые старшие ребята уже 1996 года рождения, а они 1999-го, разница очень серьезная. Но эти ребята находятся у нас в поле зрения.