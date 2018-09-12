Евгений Бушманов: "Допустили ошибки, которые привели к голам в наши ворота"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" назвал обидным поражение от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы. Тем не менее, он считает, что большую часть встречи его футболисты играли неплохо.

– Обидное поражение?

– На мой взгляд, да. А на ваш?

– Показалось, что большую часть матча Россия смотрелась предпочтительнее. Не повезло?

– Анализ нам еще предстоит. А по горячим следам могу сказать, что допустили ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Большую часть матча, считаю, играли неплохо.

– После забитого гола расслабились?

– Такого не увидел. Сложно говорить о психологии. Так бывает, это футбол. Тем он интересен и прекрасен, что непредсказуем. Надеюсь, тот опыт, который ребята сегодня получили пойдет им на пользу. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Бушманова