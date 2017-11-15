Евгений Бушманов: "Для России матч против Италии получился интересным и информативным"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после товарищеского матча против Италии (2:3) отметил, что у его команды не задалась концовка встречи. Специалист также добавил, что для россиян игра выдалась интересной и очень информативной.

– Матч получился интересным и очень информативным для нас, – цитирует пресс-служба РФС Бушманова. – Начало и концовка встречи остались за итальянцами, а в середине игры мы больше владели преимуществом, у нас были хорошие отрезки. Встреча проходила при большом количестве болельщиков, на новом стадионе с хорошим полем. По антуражу и атмосфере матч был больше похож на официальный, чем некоторые игры квалификации. Для нас это был полезный опыт, в противостоянии с сильными соперниками становится понятно, кто из ребят на что способен на сегодняшний день. Движемся дальше с большим знанием о наших футболистах.

Обидно пропускать в концовке матча. Итальянцы мощно начали встречу, мы не всегда успевали за ними. Соперник забил один мяч, мог развить свой успех. Но потом мы перехватили инициативу, завладели мячом, стали оказывать давление на ворота итальянцев и забили красивый ответный гол на исходе первого тайма. Второй тайм мы начали хорошо и активно, вышли вперед в счете. Что касается концовки встречи, то она у нас не получилась. Проигрывать, конечно, неприятно, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Закономерен ли результат? В футболе по-разному бывает. Если сегодня уступили, значит, большего мы не заслужили.

– Не могли бы прояснить ситуацию по Рифату Жемалетдинову? В матче с Арменией он вышел на замену, а в Италию не полетел.

– Я не взял его в Италию, но это не значит, что мы от него совсем отказываемся. Я убежден, что Рифат Жемалетдинов игрок с очень большим потенциалом. Все дело в том, что на сегодняшний день, на мой взгляд, он свой потенциал использует максимум на 30-40 процентов. Он не вошел в стартовый состав на игру с Арменией и не полетел в Италию – все это для того, чтобы он немного разозлился на эту ситуацию, на себя, пересмотрел что-то в отношении к футболу, к самому себе. Обидно, когда игрок с высоким потенциалом так к себе относится. Хочется, чтобы он сделал правильные выводы из этой ситуации. В принципе я на него рассчитываю, но мне важно видеть, что он хочет играть, расти, прогрессировать и побеждать каждый раз.