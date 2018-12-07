Экс-тренер "Ахмата" Галактионов назначен и.о. старшего тренера молодежной сборной России

Михаил Галактионов стал исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России, информирует официальный Твиттер РФС. 34-летний специалист начнет работу с командой по подготовке к отборочному циклу чемпионата Европы 2021 года.

– Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодежную сборную России, – приводит слова Галактионова ТАСС. – Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность, в работу включаюсь практически сразу – 11 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей.

Российский футбольный союз сообщает о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России. Он начинает работу с командой по подготовке к отборочному циклу Чемпионата Европы 2021 года. pic.twitter.com/1mbRz6hA5B – РФС (@official_rfs) 7 декабря 2018 г.

Галактионов возглавлял "Ахмат" с октября 2017 года до апреля 2018-го. Потом он работал старшим тренером сборной России в возрасте до 20 лет.

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