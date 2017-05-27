Дубль Облякова помог молодежной сборной России обыграть Узбекистан

Молодежная сборная России в товарищеском матче обыграла Узбекистан со счетом 4:3. Дублем отметился полузащитник "Уфы" Иван Обляков, по голу забили форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов из "Локомотива".

Напомним, что Обляков вошел в "Топ-10" самых прогрессирующих российских игроков завершившегося сезона по версии "СЭ".

Контрольный матч

Молодежные сборные

Узбекистан – Россия – 3:4 (0:3)

Голы: Обляков, 7 (0:1). Жемалетдинов, 20 – с пенальти (0:2). Обляков, 34 (0:3). Азимов, 50 (1:3). Абдухаликов, 52 (2:3). Баринов, 58 (2:4). Уринбаев, 76 – с пенальти (3:4).

От Зобнина до Ильина. Топ-10 самых прогрессирующих игроков России