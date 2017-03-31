Дмитрий Ульянов: "Я сам написал заявление об уходе из юношеской сборной России"

Бывший главный тренер юношеской сборной России (игроки до 17 лет) Дмитрий Ульянов подчеркнул, что сам подал в отставку со своей должности. Под его руководством россияне не пробились в финальную стадию чемпионата Европы-2017.

- Я взял ответственность на себя и написал заявление об уходе, - прокомментировал ситуацию Ульянов. - Я только вышел от генерального директора, мы с ним обсудили все дела и пришли к выводу, что не выполнена задача, стоявшая перед командой, а на нее возлагалось очень много надежд. Я не буду говорить о тех моментах, которые это не позволили сделать, - после драки кулаками не машут.