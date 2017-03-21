Дмитрий Ульянов: "Газон был в безобразном состоянии"

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Ульянов после ничьей с командой Норвегии (2:2) в матче элитного раунда чемпионата Европы-2017 посетовал на состояние газона. По его словам, пришлось играть в более силовой футбол.

– Шикарные эмоции, у ребят таких ощущений еще не было. В начале встречи было волнение, готовились мы к лучшим полям, – цитирует Ульянова официальный сайт РФС. – Газон был в безобразном состоянии, что не позволило нам играть в тот футбол, к которому мы готовились. Пришлось играть в футбол, который ближе норвежцам, в такой силовой манере. Пропустили необязательные голы, но перестроились, проявили характер и сравняли счет. Было бы времени побольше, может и выиграли, дожали соперника.

Мы смотрели матчи норвежской сборной, они хорошо играют низом, у них в составе есть техничные ребята, но им сегодня пришлось использовать то, что есть. Нам было сложно что-то разыгрывать и комбинировать, тем более, когда стали проигрывать. Не до комбинаций, надо было спасать игру.

Что касается замен, то у нас есть ребята, которые умеют входить в игру в течение матча. И часто человек, который не попал в стартовый состав, может выйти на замену, решить, помочь, как сегодня и получилось.

В параллельном матче Венгрия проиграла Израилю. Для нас, конечно, ничья была более предпочтительна в этой встрече, тогда бы по очкам в турнирной таблице все бы для складывалось спокойнее, чем сейчас. Тем не менее, неожиданностью победа Израиля не стала, у них очень сильная команда, мы с ними играли уже раз пять. В концовке встречи с Венгрией они прибавили и закономерно победили.