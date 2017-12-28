Дмитрий Хомуха: "Рад, что РФС мне доверяет"

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха сказал, что сразу согласился продлить контракт с РФС. Также специалист рассказал о задачах, которые стоят перед его командой на 2018 год.

- Сегодня исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев предложил продолжить сотрудничество, и я ответил согласием, - цитирует ТАСС Хомуху. - Позади год работы с ребятами, поэтому я сразу принял решение продлить контракт. Несомненно, рад, что РФС оказывает мне такое доверие.

На уходящий год не было официальных задач, команда только формируется, поэтому главное было создать боеспособный коллектив, просмотреть большое количество футболистов и отобрать игроков, готовых решать конкретные задачи в следующем году. Перед чемпионатом мира, который примет наша страна, много эмоций, ведь это домашний турнир, мы, со своей стороны, также постараемся не ударить в грязь лицом. Нам предстоит первый отборочный раунд чемпионата Европы, хотим продолжить наше развитие и выйти в следующий раунд, поэтому сосредоточимся на этой задаче. Сегодня значительный скачок сделали все сборные команды, скандинавские, например, занимают ведущие позиции в европейском футболе, поэтому шапкозакидательских настроений быть не должно.

Напомним, новое соглашение между РФС и Хомухой было подписано 28 декабря, оно рассчитано до конца 2018 года. В следующем октябре россияне стартуют в отборочном турнире к чемпионату Европы 2019 года. Соперниками команды Хомухи станут Дания, Грузия и Эстония.