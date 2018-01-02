Дмитрий Хомуха: "Клубы должны договориться соблюдать потолок зарплат для молодых футболистов"

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха отметил, что система потолка зарплат для молодых российских футболистов должна обсуждаться с руководителями клубов. По его словам, необходимо избегать всяческих злоупотреблений и нарушений.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение ввести потолок зарплат для первого профессионального контракта футболиста с сезона-2020/21.

- Систему с потолком зарплат необходимо обсуждать с руководителями клубов, и если будет принято такое решение, то оно должно соблюдаться, ведь мы все прекрасно знаем, как это можно обойти, - цитирует ТАСС Хомуху. - Если это будет согласованно, это неплохое решение для начинающих российских футболистов, главное, чтобы не было злоупотреблений и нарушений.

Также первые контракты молодых игроков должны быть не просто ограничены, если игрок проявляет себя, то должна быть бонусная система, ведь футболист должен не получать зарплату, а ее зарабатывать. Если игрок начинает играть в первой команде, то статья в контракте должна давать ему возможность получать не только оговоренные суммы, это придаст мотивации молодым футболистам.

К тому времени (через два с половиной года) ситуация изменится кардинальным образом: улучшится инфраструктура, обеспечение региональной подготовки футболистов, начнется пополнение игроков в юношеские команды. Со временем, когда инфраструктура чемпионата мира будет готова, будет изменено финансирование региональных объединений. Эти улучшения дадут толчок к развитию детско-юношеского футбола.