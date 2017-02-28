09:31 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Дмитрий Ефремов: "Поколение футболистов 1994-1995 годов рождения не станет потерянным"

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Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Ефремов, арендованный у ЦСКА, выразил сожаление в связи с тем, что молодежная сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2017 года. Россияне заняли в группе с командами Германии, Финляндии, Австрии, Азербайджана и Фарерских островов предпоследнее, пятое место.

– Хотелось удачнее выступить с молодежной сборной, но так бывает, невозможно всегда выигрывать, – цитирует ТАСС Ефремова. – Без поражений не бывает побед. Это будет большой урок и для игроков, и для тренерского штаба. Надо больше работать над собой, нужно оттачивать свое мастерство и стремиться попасть в национальную сборную.

Мы показали не самую лучшую реализацию моментов. В каких-то матчах показали плохую концентрацию, из-за чего пропускали совсем ненужные мячи. Про невезение говорить глупо, сами виноваты.

Все у нас выкладывались на сто процентов. Не думаю, что наше поколение футболистов станет потерянным. Все ребята сильны духом, поэтому никого это не надломит, а наоборот, научит, приобретенный опыт всегда полезен.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4057061

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