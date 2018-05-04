"Динамо" разгромило "Тосно" и оторвалось от "Локомотива"

"Динамо" разгромило "Тосно" в матче 29-го тура первенства России среди молодежных команд, забив три безответных мяча.

"Динамо" занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата с 57-ю очками, увеличив отрыв от "Локомотива" (51). "Тосно" находится на девятом месте, набрав 37 очков. Лидер – "Краснодар" (65).

Чемпионат России

Молодежные команды

29-й тур

"Тосно" – "Динамо" (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: Калачев, 39 (0:1). Зотов, 52 (0:2). Денисов, 77 – с пенальти (0:3).

Судья: Федулеев (Пенза).

4 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".