Дэвид Бекхэм: "У сборной Англии светлое будущее"

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в Инстаграме поздравил юношескую команду с завоеванием первого в истории титула чемпионов мира в возрасте до 17 лет, назвав этот успех изумительным. Экс-полузащитник призвал дать молодым игрокам шанс.

– У нас светлое будущее, – написал Бекхэм. – Поздравляю парней, персонал и семьи с этим изумительным достижением. Теперь давайте строить будущее. Дадим шанс этой талантливой команде.

Напомним, сборная Англии в финале юношеского чемпионата мира разгромила Испанию (5:2). Дублем в составе победителей отметился полузащитник Фил Фоден.