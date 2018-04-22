ЦСКА обыграл "Краснодар" в молодежном первенстве чемпионата России

ЦСКА победил "Краснодар" со счетом 2:0 в матче 27-го тура первенства чемпионата России среди молодежных команд. Дубль за армейцев оформил полузащитник Никита Мацхарашвили.

Таким образом, ЦСКА, набрав 60 очков в турнирной таблице, приблизился к "Краснодару", в активе которого 62 балла.

Молодежные команды

27-й тур

ЦСКА - "Краснодар" - 2:0 (2:0)

Голы: Мацхарашвили, 13 (1:0). Мацхарашвили, 45 (2:0).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

22 апреля. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".