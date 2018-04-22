ЦСКА обыграл "Краснодар" в молодежном первенстве чемпионата России

ЦСКА победил "Краснодар" со счетом 2:0 в матче 27-го тура первенства чемпионата России среди молодежных команд. Дубль за армейцев оформил полузащитник Никита Мацхарашвили.
Таким образом, ЦСКА, набрав 60 очков в турнирной таблице, приблизился к "Краснодару", в активе которого 62 балла.
Молодежные команды
27-й тур
ЦСКА - "Краснодар" - 2:0 (2:0)
Голы: Мацхарашвили, 13 (1:0). Мацхарашвили, 45 (2:0).
Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).
22 апреля. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/