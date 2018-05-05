ЦСКА обыграл "Арсенал" в молодежном первенстве

ЦСКА выиграл у тульского "Арсенала" со счетом 2:1 в матче 29-го тура первенства России среди молодежных команд. Москвичи, набрав 63 очка, приблизились к лидеру турнирной таблицы чемпионата - "Краснодару" (66).
Чемпионат России
Молодежные команды
29-й тур
ЦСКА - "Арсенал" (Тула) - 2:1 (1:0)
Голы: Тикнизян, 17 (1:0). Лобзин, 68 (1:1). Пухов, 82 (2:1).
Судья: Савин (Санкт-Петербург).
5 мая. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/