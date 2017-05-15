Четыре игрока "Спартака" вызваны в молодежную сборную России

Сразу четверо футболистов из системы "Спартака" получили приглашения в молодежную сборную России, сообщает пресс-служба красно-белых. Это защитники Александр Лихачев (1996 г. р.) и Шамсиддин Шанбиев (1997 г. р.), хавбек Зелимхан Бакаев (1996 г. р.) и нападающий Георгий Мелкадзе (1997 г. р.). Кроме того, в резервный список сборной включен голкипер Александр Максименко (1998 г.р.)

Молодежка с 23 по 31 мая проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Также команду ждут два товарищеских матча – со сверстниками из Узбекистана (27 мая) и Белоруссии (31 мая). Напомним, что сборную возглавляет экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов.