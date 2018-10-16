Четверо игроков ЦСКА - в старте молодежной сборной России на матч с Австрией

Молодежная сборная России объявила состав на решающий матч квалификации чемпионата Европы-2019 против национальной команды Австрии. С первых минут выйдут четверо игроков ЦСКА: защитник Никита Чернов, хавбеки Ильзат Ахметов и Иван Обляков, а также нападающий Федор Чалов.

Состав России: Максименко, Лысов, Чернов, Рассказов, Фомин, Бакаев, Жигулев, Ахметов, Коновалов, Обляков, Чалов.

Запасные: Мелихов, Калугин, Лихачев, Гогличидзе, Гулиев, Пантелеев, Мелкадзе.

Состав Австрии: Шлагер, Уллманн, Вольф, Линхарт, Баумгартнер, Дансо, Грбич, Вебер, Любичич, Инголич, Лаймер.

Запасные: Пенц, Хорват, Прокоп, Любич, Маресич, Якупович, Аразе.

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