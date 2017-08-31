Чалов и Мелкадзе - в атаке молодежной сборной России в матче с Арменией

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов огласил стартовый состав команды на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против Армении. С первых минут у россиян на поле выйдут нападающие Георгий Мелкадзе и Федор Чалов.
Россия: Митрюшкин, Лихачев, Чернов, Фомин, Ланин, Жигулев, Чалов, Зуев, Мелкадзе, Шакуров, Баринов.
Запасные: Лещук, Довбня, Гулиев, Игнатьев, Рассказов, Обляков, Ахметов.
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ЧАЛОВ И МЕЛКАДЗЕ - В АТАКЕ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ В МАТЧЕ С АРМЕНИЕМ ======================================================================================================== Вы хоть проверяете что печатаете? Армений Джигарханян?
18:24