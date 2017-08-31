Чалов и Мелкадзе - в атаке молодежной сборной России в матче с Арменией

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов огласил стартовый состав команды на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против Армении. С первых минут у россиян на поле выйдут нападающие Георгий Мелкадзе и Федор Чалов.

Россия: Митрюшкин, Лихачев, Чернов, Фомин, Ланин, Жигулев, Чалов, Зуев, Мелкадзе, Шакуров, Баринов.

Запасные: Лещук, Довбня, Гулиев, Игнатьев, Рассказов, Обляков, Ахметов.

Трансляция матча Россия – Армения