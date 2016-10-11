Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Финляндии

11 октября состоится матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2017 между сборными России и Финляндии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия U21 – Финляндия U21

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,64 – Н 3,81 – П2 4,80

Трансляция матча Россия U21 – Финляндия U21 11 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия U21 – Финляндия U21.

Прямая трансляция матча Россия U21 – Финляндия U21 11 октября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-1, 5 – 3.

Результаты последних матчей