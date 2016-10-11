Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Финляндии

11 октября состоится матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2017 между сборными России и Финляндии. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия U21 – Финляндия U21
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,64 – Н 3,81 – П2 4,80
Трансляция матча Россия U21 – Финляндия U21 11 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия U21 – Финляндия U21.
Прямая трансляция матча Россия U21 – Финляндия U21 11 октября на канале, "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-1, 5 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
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Счет
|
3 сентября 2006 года
|
Отбор ЧЕ
|
Финляндия U21 – Россия U21
|
1:5
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4 сентября 2015 года
|
Отбор ЧЕ
|
Финляндия U21 – Россия U21
|
2:0