Букмекеры оценивают победу сборной России над сборной Австрии с коэффициентом 3,02

6 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы среди молодежных команд (до 21 года) Россия – Австрия. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Австрия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,02 – Н 3,22 – П2 2,28

Трансляция матча Россия – Австрия 6 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Австрия.

Прямая трансляция матча Россия – Австрия 6 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 3 – 4.

Результаты последних матчей