Букмекеры оценивают победу сборной России над сборной Австрии с коэффициентом 3,02

6 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы среди молодежных команд (до 21 года) Россия – Австрия. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Австрия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,02 – Н 3,22 – П2 2,28
Трансляция матча Россия – Австрия 6 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Австрия.
Прямая трансляция матча Россия – Австрия 6 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 3 – 4.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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8 сентября 2015 года
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Отбор ЧЕ
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Австрия – Россия
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4:3