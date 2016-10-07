13:00 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Букмекеры не верят в победу молодежной сборной России над сверстниками из Германии

Германия U21 – Россия U21. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Германия U21 – Россия U21. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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7 октября состоится матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и России. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Германия U21 – Россия U21

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,15 – Н 6,84 – П2 14,00

Трансляция матча Германия U21 – Россия U21 7 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Германия U21 – Россия U21.

Прямая трансляция матча Германия U21 – Россия U21 7 октября на канале, "Eurosport 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-0, 4 – 1.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 июня 2013 года

Чемпионат Европы

Россия U21 – Германия U21

1:2

29 марта 2016 года

Отбор ЧЕ

Россия U21 – Германия U21

0:2
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