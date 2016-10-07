Букмекеры не верят в победу молодежной сборной России над сверстниками из Германии

7 октября состоится матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и России. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Германия U21 – Россия U21
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,15 – Н 6,84 – П2 14,00
Трансляция матча Германия U21 – Россия U21 7 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Германия U21 – Россия U21.
Прямая трансляция матча Германия U21 – Россия U21 7 октября на канале, "Eurosport 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-0, 4 – 1.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
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Команды
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Счет
|
12 июня 2013 года
|
Чемпионат Европы
|
Россия U21 – Германия U21
|
1:2
|
29 марта 2016 года
|
Отбор ЧЕ
|
Россия U21 – Германия U21
|
0:2