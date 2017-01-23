Борис Игнатьев: "Бушманов – оптимальная кандидатура для молодежки"

Сегодня объявят имя нового главного тренера молодежной сборной России. По данным "СЭ", им станет Евгений Бушманов. Бывший наставник молодежки Борис Игнатьев одобряет выбор РФС.

– Я очень хорошо знаю Бушманова, – начал Игнатьев. – Работал с ним и в юношеских сборных, и в молодежной, и в первой. И везде он проявлял себя творцом, человеком, от которого исходила футбольная идея. Далее я с ним пересекался в "Сатурне". Бушманов трудился в дубле, я в основе. И в Раменском весь тренировочный процесс у него был построен на том, как научить игрока думать, креативить.

Его работа в "Спартаке" показала, что он не просто добывал очки, а готовил исполнителей для первого состава. Многие игроки, прошедшие через его руки, проявили себя очень хорошо.

Не стоит забывать, что Евгений играл в очень привлекательный футбол. Я читал, что в разговоре с Каррерой он сам сказал, что намерен проповедовать спартаковский стиль. Думаю, он будет прививать молодежной сборной атакующую игру.

– То есть одобряете выбор РФС?

– Да. Это самая оптимальная кандидатура. Получится ли у него? Многое зависит от материала, который у тебя под руками. Ведь порой благодатный товар можно пустить по миру… Меня удивляло в последние годы, что молодежка редко давала приток главной сборной.

Кроме того, уж больно тяжела ноша была у Николая Писарева. Он совмещал несовместимое, работая и спортивным директором, и тренером молодежки. То есть ему надо было отслеживать деятельность всех сборных страны… Как можно сочетать это с подготовкой резерва?

Хорошо, что сейчас РФС пошел по более правильному, эффективному пути. Бушманов сосредоточится только на одном деле. Нам остается пожелать ему успеха. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Игнатьева