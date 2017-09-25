Бакаев, Жамалетдинов и Чалов - в составе молодежной сборной России на матчи с Австрией и Сербией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал итоговый состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 c Австрией (6 октября, Москва) и Сербией (10 октября, Нови Сад).

Подготовку к предстоящим матчам молодежная сборная России начнет 2 октября. Всего в окончательный состав команды вошли 23 футболиста.

Напомним, что сборная России по итогам жеребьевки попала в седьмую отборочную группу вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

Состав молодежной сборной России:

вратари - Игорь Лещук ("Динамо"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень");

защитники - Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – "Спартак-2"), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба – "Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень");

полузащитники - Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец");

нападающие - Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Георгий Мелкадзе ("Тосно").