Аяз Гулиев - о матче с Сербией: "Пропустили тупые голы из ниоткуда"

Полузащитник "Ростова" и молодежной сборной России Аяз Гулиев прокомментировал поражение от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы. Подопечные Евгения Бушманова после осечки в данной игре лишились шансов на первое место в группе.

- Очень обидно, не можем успокоиться, все понимают, что мы во всем переиграли соперника, ничего не давали ему создать. Пропустили тупые голы из ниоткуда - даже не знаю, как еще их назвать, - цитирует пресс-служба РФС Гулиева. - Один полумомент, ляп - и гол, потом второй. Наверное, это одно из самых обидных поражений в карьере.

- Два поражения от Сербии в двух матчах. О чем это говорит?

- Не только мы, а болельщики, специалисты - все видели, что мы переиграли соперника. В первом матче ведь мы тоже сами "привезли" себе второй гол, когда разыгрывали угловой. Мы разыгрывали, а забили нам… И сегодня два гола из ниоткуда, особенно первый. Если бы соперник был сильнее, я бы признал это.

- Выйти в стыки со второго места еще реально?

- Конечно, шансы еще есть. Надо забыть эту игру и думать о Македонии и Австрии. Одерживать две победы, а там посмотрим. Надеюсь, что выйдем.

- Почти 40 тысяч зрителей на трибунах - это фантастика для молодежной сборной.

- Супер! Когда много болельщиков, идеально себя чувствуешь. Люди болеют, ждут, переживают. Очень хорошая атмосфера. Еще за "Ростов" последний раз, когда было 40 тысяч болельщиков, понял, что это особые ощущения.

- Не могло это стать причиной излишнего волнения?

- Лично для меня нет. Если у кого-то и было, то только до первых касаний мяча. Уверенно играли - никакого мандража. Было заметно, что каждый уверен в себе.