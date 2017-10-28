Автор дубля в финале юношеского ЧМ Фоден назван лучшим игроком турнира

Полузащитник юношеской сборной Англии Фил Фоден, оформивший дубль в финале чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет против Испании (5:2), назван лучшим игроком турнира, сообщает Твиттер ФИФА. В общей сложности в 7 матчах турнира на его счету 3 гола.
Лучшим бомбардиром турнира стал его соотечественник Риан Брустер, забивший 8 мячей. Он стал вторым после Пеле игроком, оформившим хет-трик в полуфинале чемпионата мира.
Отметим, что общее число зрителей на 52 играх турнира составило 1347133 человек (средняя посещаемость - 25906 зрителей). Всего на мировом первенстве было забито 183 мяча (средняя результативность - 3,52 мяча за матч).
#FIFAU17WC winner ✅– #FIFAU17WC 🇮🇳⚽️🏆 (@FIFAcom) 28 октября 2017 г.
Two goals in the final ✅
Wins @adidas Golden Ball ✅ @PhilFoden 💪 pic.twitter.com/E7bD8wzCZB
👏🇮🇳 India 2017 sets new #FIFAU17WC records!– #FIFAU17WC 🇮🇳⚽️🏆 (@FIFAcom) 28 октября 2017 г.
Total attendance: 1,347,133
Number of goals: 183 pic.twitter.com/j2yRMdoAox
баламошка
Бегом в Спартак-2 !
22:01